Австралиец имплантировал себе под кожу проездной (фото)
10:55, 29 июня 2017Мир
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Однако, в департаменте транспорта заявили, что такая операция может повлиять на надежность проездного.
Чип от транспортного проездного австралийцу имплантировал мастер пирсинга / bbc.co.ru
Австралиец Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау имплантировал себе под кожу собственный проездной, пишет BBC.
ABC News: Nick Dole
Мужчина объяснил, что мастер пирсинга обрезал чип от проездного и поместил его в био-совместимый пакет, после чего ввел под кожу руки.
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"Если кто-нибудь украдет мой кошелек, я без проблем смогу добраться до дома", - заявил Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау.
ABC News: Nick Dole
В то же время в департаменте транспорта Нового Южного Уэльса заявили, что такая операция может повлиять на надежность проездного.
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