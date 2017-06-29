Австралиец имплантировал себе под кожу проездной (фото)

Австралиец Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау имплантировал себе под кожу собственный проездной, пишет BBC.

Мужчина объяснил, что мастер пирсинга обрезал чип от проездного и поместил его в био-совместимый пакет, после чего ввел под кожу руки.

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"Если кто-нибудь украдет мой кошелек, я без проблем смогу добраться до дома", - заявил Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау.

В то же время в департаменте транспорта Нового Южного Уэльса заявили, что такая операция может повлиять на надежность проездного.