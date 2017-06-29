Австралиец имплантировал себе под кожу проездной (фото)

10:55, 29 июня 2017
Мир
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Однако, в департаменте транспорта заявили, что такая операция может повлиять на надежность проездного.

Чип от транспортного проездного австралийцу имплантировал мастер пирсинга / bbc.co.ru

Австралиец Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау имплантировал себе под кожу собственный проездной, пишет BBC.

Новости ABC: Ник Доул

Мужчина объяснил, что мастер пирсинга обрезал чип от проездного и поместил его в био-совместимый пакет, после чего ввел под кожу руки.

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"Если кто-нибудь украдет мой кошелек, я без проблем смогу добраться до дома", - заявил Мяу-Лудо Диско Гамма Мяу-Мау.

Новости ABC: Ник Доул

В то же время в департаменте транспорта Нового Южного Уэльса заявили, что такая операция может повлиять на надежность проездного.

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Теги: #имплант#имплант проездного