Столтенберг прогнозирует увеличение расходов на оборону в НАТО

Европейские государства-члены Североатлантического альянса и Канада в 2017 году увеличат расходы на оборону на 4,3 процента. Такой прогноз в среду, 28 июня, озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как сообщает DW.

"Чтобы наши страны оставались в безопасности, мы должны и дальше работать над увеличением оборонных расходов и над более справедливым распределением финансового бремени в рамках нашего альянса", - подчеркнул генсек НАТО накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, цитирует агентство Reuters. На встрече должны обсудить как раз вопрос увеличения расходов на оборону.

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Столтенберг напомнил, что после снижения уровня оборонных расходов среди членов НАТО в 2014 году и после принятия того же года во время саммита в Уэльсе решение о недопустимости такого сокращения уже в 2015 году был зафиксирован рост. "В этом году мы прогнозируем еще больший рост - на 4,3 процента", - отметил генсек НАТО.