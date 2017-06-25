Полиция в Стамбуле разогнала участников несанкционированного марша ЛГБТ (фото)
Полиция арестовала несколько человек, а затем применила резиновые пули, для того чтобы разогнать собравшихся.
Полиция в Стамбуле разогнала участников несанкционированного марша за права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).
Как передает ВВС, организаторы демонстрации заявляли, что марш состоится, несмотря на запрет со стороны городских властей.
Небольшие группы людей собирались на подходах к площади Таксим, но вокруг было гораздо больше полиции.
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Полиция арестовала несколько человек, а затем применила резиновые пули, для того чтобы разогнать собравшихся.
Власти Стамбула уже третий год запрещает гей-парад под тем предлогом, что на участников могут напасть приверженцы крайне правых идеологий.
В отличие от большинства исламских стран, в Турции гомосексуальность не запрещена, но во многих слоях общества царит гомофобия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, чья Партия справедливости и развития зародилась как консервативное исламское движение, отрицает, что хочет навязать обществу религиозные ценности, и заявляет, что полностью поддерживает светскую модель Турции.
Он, однако, также поддерживает право турок открыто выражать свои религиозные убеждения.
В этом году марш совпал с одним из главных дней в исламском календаре - Ид аль-Фитр (Ураза Байрам).