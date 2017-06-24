Вооруженные люди в Венесуэле напали на оппозиционно настроенный парламент (фото)

Группа вооруженных людей совершила нападение на Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы, в результате чего пострадало здание и четыре человека.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Фасад здания был разрисован надписями «Чавес жив!», «Мы даем вам 37 дней».

В парламенте сообщают, что нападение совершили так называемые «чависты» – они пытались разрушить главный вход в здание.

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Отметим, в Венесуэле в течение нескольких месяцев наблюдается обострение общественно-политической ситуации с протестами, что иногда завершаются гибелью демонстрантов и силовиков. Парламент, где большинством является оппозиция, выступает против созыва учредительного собрания для разработки изменений в конституцию, которое запланировано на 30 июля.

Демонстранты требуют отстранения от должности Николаса Мадуро. По мнению оппозиции, он ответственен за экономический кризис в стране, который привел к серьезному дефициту поставок.