Первая в истории Венеции женщина-гондольер сменила пол

Алекс Хай, которая десять лет назад стала известна как первая женщина-гондольер в Венеции, сообщила, что она трансгендер.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на британское издание The Times.

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"Теперь я Алекс, и я трансгендер. Было бы неуважительно обращаться ко мне, говоря "она" или "Александра", - написал Хай на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что в действительности никогда не ощущал себя женщиной и сделал операцию по смене пола. "Я лишь хотел бы заниматься той деятельностью, которую я люблю всем сердцем", - добавил Хай.

В 2007 году немка Александра Хай получила широкую поддержку от феминисток во всем мире во время судебной тяжбы с гильдией гондольеров Венеции, в которую не принимали женщин 900 лет.

В 2007 году Хай добилась разрешения на работу в качестве гондольера в Венеции, несмотря на многочисленные угрозы.