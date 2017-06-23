Предложение Лондона о правах граждан после Brexit хуже наших ожиданий - Туск
Руководство Евросоюза рассчитывает, что удастся найти с Лондоном "справедливое" решение для граждан ЕС и Великобритании. Туск назвал озвученные Мэй предложения по Brexit "хуже ожиданий" Брюсселя.
Президент Европейского Совета Дональд Туск прокомментировал предложение Соединенного Королевства относительно прав граждан обеих сторон после Brexit. "Мы четко дали понять нашу позицию. Мы стремимся гарантировать полные права для граждан ЕС и Великобритании после Brexit. И мое первое впечатление, что предложение Соединенного Королевства - хуже наших ожиданий", - заявил Туск по итогам саммита Евросоюза в пятницу, 23 июня, как сообщает DW.
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Напомним, накануне премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что все граждане ЕС, которые имеют право на пребывание в Великобритании на момент Brexit, сохранят это право. Она также предложила предоставить особого статуса гражданам ЕС, которые проживают в стране более пяти лет.
Премьер-министр Мальты, которая сейчас председательствует в ЕС, Джозеф Мускат также подчеркнул, что предложения Мэй выглядят некорректными. По его словам, граждане ЕС, которые въехали в Великобританию до одной даты, и те, которые въехали после нее, будут иметь разные права. "Все хотели бы ситуации и договора, который был бы справедливым для всех граждан. Однако детали (возможной сделки. - Ред.) сложно назвать, они могут быть известны за несколько месяцев", - отметил он.