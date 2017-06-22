"Хорошие девочки": в Колумбии заработал секс-курорт в формате all inclusive

На западе Колумбии, неподалеку от города Кали, появился, по утверждению создателей, первый в мире секс-курорт для мужчин, работающий по системе "все включено".

Читайте такжеВ Австралии летнее солнцестояние отметили масштабным "голым" заплывом (видео)За минимальную сумму в 599 долларов клиент получит общение с одной девушкой на всю ночь, комнату-люкс, трансфер из аэропорта и переводчика.

Максимальный пакет услуг стоит 1499 долларов в день. Сюда входит сопровождение двух девушек на 24 часа, отдельная вилла, любые блюда, спа, поход в ночной VIP клуб, бутылка шампанского, безлимитный алкоголь и еда, катание на квадроцикле, на лошадях, обзорная экскурсия по городу, гольф, все транферы и переводчик.

Отметим, в Колумбии проституция, как и "дома терпимости" легализованы, но ограничены территориально так называемыми зонами толерантности.

Видео не рекомендовано к просмотру лицам младше 18 лет.