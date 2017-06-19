В Петербурге полиция подтвердила применение газа в камерах

Полиция Санкт-Петербурга подтвердила, что в 33-м отделе, где находились задержанные на акции протеста 12 июня, был применен перцовый газ, сообщает РИА Новости.

При этом представитель ГУ МВД в городе подчеркнул, что спецсредство применили к задержанному за мелкое хулиганство, который стал "вести себя неадекватно и пытался нанести себе повреждения".

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После этого, подчеркнули в полиции, задержанных на акции 12 июня немедленно перевели в зал совещаний.

Полиция также подтвердила, что «скорую помощь» в отделение вызвала одна из задержанных по своему телефону.

Ранее задержанные заявили, что в 33-м отделении полиции, где они провели ночь, в камерах чувствовалась действие перцового газа - они задыхались.

По их словам, газ был применен в одной из камер и распространился через систему вентиляции. В зале, куда их перевели, на лежачих местах было невозможно спать - и они провели всю ночь на стульях.

На несанкционированной акции в Петербурге 12 июня были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», 658 человек, 247 из них провели в полиции одну или две ночи.

Как сообщал УНИАН, всего в российских городах на акциях задержали более 1,5 тысяч человек.