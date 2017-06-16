The Washington Post: Евросоюз снова популярен. Но у Брюсселя все еще есть причины для беспокойства

Об этом пишет Аманда Эриксон в статье "Европейский союз снова популярен. Но у Брюсселя все еще есть причины для беспокойства", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Правду говорят, любовь в разлуке крепнет.

Это один из ключевых выводов нового опроса исследовательского центра Pew Research Center, в котором они изучали отношение европейцев к Европейскому союзу. После "брексита", отношение к блоку улучшилось во многих странах, включая США. В Польше, например, почти три четверти населения говорят о положительном мнении о Европейском союзе. Примерно так же – в Германии и Испании. Около половины всех британцев говорят, что поддерживают ЕС, по сравнению с 40% год назад.

Еще пара ключевых выводов: европейский проект наиболее популярен среди самых молодых жителей Европы. Впечатляющих 73% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет поддерживают организацию. Только 58% европейцев старше 50 лет разделяют их мнение. Люди, поддерживающие левых, более благосклонны к ЕС, чем те, которые называют себя консервативными. Также следует отметить, большинство опрошенных заявили, что "брексит" плохоотразится на Великобритании, а большинство британцев говорят, что их уход негативно повлияет на "европейский проект". Они расходятся во мнении о том, что это означает для Британии.

Неудивительно, что у греков (которые пострадали от мер жесткой экономии) худшее мнение о блоке. Только треть страны положительно относится к ЕС.

Рост поддержки ЕС совпадает с возобновлением экономической уверенности на континенте. Экономика зоны евро значительно выросла в 2016 году, и эта тенденция продолжается. Безработица упала до единичных показателей, а создание рабочих мест в начале этого года ускорилось до девятилетнего рекорда.

Читайте такжеЕвропарламент утвердил стратегию переговоров по BrexitОднако, для Брюсселя есть не только хорошие новости. Как объясняют авторы отчета, "хотя лишь немногие граждане на европейском континенте хотят выхода их страны из ЕС, многие стремятся, чтобы их голоса услышали на собственных референдумах по вопросу членства в ЕС". В основном, это связано с разочарованиями по поводу проблемы с беженцами и экономического управления ЕС. Более половины всех европейцев также хотят, чтобы их страны могли заключать собственные торговые сделки с другими странами. И почти три четверти хотят, чтобы их страны контролировали будущую миграцию из-за пределов ЕС.

Иммиграция является особенно сложной проблемой для Европейского Союза. За последние два года миллионы людей из Сирии и Северной Африки прибыли в Европу, многие добирались на лодках или по опасным наземным маршрутам. В 2015 году в Европу прибыло, по меньшей мере, миллион мигрантов, огромный скачок с 2014 года. Это привело к усилению обеспокоенности из-за преступности, терроризма и перемещения.

Теперь многие европейцы хотят, чтобы их страны имели больше прав при принятии решений о том, кто может приезжать и оставаться. Более 80% процентов всех венгров заявляют, что их правительство должно самостоятельно решать, кто может или не может иммигрировать в их страну. Около 77% поляков; 75% французов и три четверти всех немцев согласны с этим. В Италии, Испании и Греции рейтинг одобрения почти столь же высокий.

Большинство опрошенных стран также хотят, чтобы их правительства имели больше контроля над одной из основополагающих свобод ЕС – свободным передвижением людей. В 2015 году около 1,4 млн человек мигрировали из одной страны ЕС в другую. В опросе Pew Research Center, большинство людей заявили, что хотят, чтобы их правительства могли устанавливать свои собственные ограничения.

Читайте такжеЕвросоюз и США продолжат совместную санкционную политику в отношении России – ТускНо предоставление странам большей автономии в вопросах иммиграции и торговли будет противоречить основной миссии Европейского союза. "Если они откажутся от самого принципа, это станет очень серьезным ударом по фундаментальным причинам создания ЕС", - сказал Джошуа Коул, профессор Мичиганского университета в Анн-Арборе. "Это означает, что европейский проект, в первоначальном виде, действительно будет переосмыслен".

По его словам, отдельные переговоры по торговым сделкам будут противоречить основному смыслу проекта. "Суть Евросоюза – Европа, действующая как единое целое. Вот что это значит. Вряд ли можно действительно предположить, что проект будет лучше развиваться, если страны смогут договариваться о своих собственных сделках", - сказал он. "Если это так, то в таком случае, Европейский союз лишний".

Исследование Pew Research Center также обнаружило распространенную антипатию к политическим партиям в собственных странах респондентов. Авторы отчета пишут:

"Немногие политические партии в Европе пользуются широкой популярностью. С этой тенденцией, как правило, справляются установившиеся в странах Западной Европы партии, которые не слишком пострадали экономически в годы после кризиса в зоне евро. Поддержка часто евроскептических правых партий существенно ограничена. Ни в одной из опрошенных стран не нашлось больше четверти взрослого населения, которые положительно отзывались о таких партиях, как "Национальный фронт" во Франции, "Нидерландская партия за свободу" (PVV ) или "Партия независимости Соединенного Королевства" (UKIP)".