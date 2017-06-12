"Путин-вор": как отмечали День России в Москве и регионах (видео)

12 июня российский оппозиционер Алексей Навальный организовал антикоррупционные митинги. Протесты начались на Дальнем Востоке России, первых активистов задержали во Владивостоке.

Еще до начала мероприятий в Москве перекрыли улицу, где должен был пройти митинг. В центр города стянули автозаки и бронетехнику. Навальный перенес акцию в Москве из согласованного места в несогласованное. Еще до начала митинга в Москве полиция начала проводить выборочные задержания активистов.

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ОМОН валил людей на землю и тащил в автозаки. В толпе распылили перцовый газ, полиция при этом была оснащена противогазами. В соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками.

Алексея Навального силовики задержали после выхода из дома.

В целом на антикоррупционних митингах в России задержаны более 1,5 тысяч человек.