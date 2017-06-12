"Путин-вор": как отмечали День России в Москве и регионах (видео)
В России на антикоррупционных митингах задержали около 1500 людей.
12 июня российский оппозиционер Алексей Навальный организовал антикоррупционные митинги. Протесты начались на Дальнем Востоке России, первых активистов задержали во Владивостоке.
Еще до начала мероприятий в Москве перекрыли улицу, где должен был пройти митинг. В центр города стянули автозаки и бронетехнику. Навальный перенес акцию в Москве из согласованного места в несогласованное. Еще до начала митинга в Москве полиция начала проводить выборочные задержания активистов.
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ОМОН валил людей на землю и тащил в автозаки. В толпе распылили перцовый газ, полиция при этом была оснащена противогазами. В соцсетях выкладывают видео, на которых полиция избивает протестующих дубинками.
Алексея Навального силовики задержали после выхода из дома.
В целом на антикоррупционних митингах в России задержаны более 1,5 тысяч человек.