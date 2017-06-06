Во время нападения на полицейского в Париже нападающий крикнул: "Это за Сирию!"

Мужчина, который во вторник напал с молотком на офицера полиции возле собора Нотр-Дам, выкрикивал связанные с Сирией лозунги.

Об этом заявил глава МВД Франции Жерар Коллон, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Le Figaro.

"Делом занимается республиканская прокуратура, поскольку нападавший кричал:" Это за Сирию!", когда ударил полицейского", - рассказал министр.

Он также сообщил дополнительные детали нападения.

По словам главы МВД, мужчина совершил нападение на группу из трех патрульных, которые дежурили возле собора, ударив одного из них молотком.

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После того как нападавший был нейтрализован, у него кроме молотка обнаружили несколько кухонных ножей.

"Видимо, что нападавший действовал самостоятельно и не имел сообщников", - сказал Коллон.

Сейчас нападавшему, который назвался алжирским студентом, по словам министра, оказывают помощь в больнице.

Напомним, 6 июня возле собора Нотр-Дам мужчина с молотком напал на офицера полиции. Полицейский выстрелил в нападавшего в ответ.