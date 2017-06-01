Во Франции не нашли доказательств взлома штаба Макрона российскими хакерами

Национальное агентство по кибербезопасности Франции не нашло следов вмешательства российских хакеров в предвыборную кампанию президента Эммануэля Макрона. Об этом председатель агентства Гийом Пупар заявил Associated Press.

Пупар заявил, что хакерская атака "была настолько проста, что осуществить ее мог любой". Простота атаки свидетельствует о том, что ее мог осуществить даже один человек. "Такие люди могут быть в любой стране", - сказал Пупар.

По словам Пупара, его ведомство не нашло следов атаки российской хакерской группы APT28, которую также обвиняют в хакерских атаках во время президентских выборов в США.

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Как сообщал УНИАН, хакеры похитили и опубликовали большую часть электронных писем штаба Эммануэля Макрона.

Штаб Макрона заявлял о нападках со стороны российской пропаганды. В феврале представители кандидита обвинили российский телеканал RT и информагентство Sputnik в грязной кампании против кандидата. Sputnik опубликовал интервью с французским депутатом, который сказал, что Макрон может быть "агентом США" и что его поддерживает "богатое гей-лобби".

Женатому на своей бывшей учительнице Макрону впоследствии пришлось отрицать, что он является гомосексуалистом. Кроме того, были заявления, что российская группа хакеров совершала кибератаки на штаб Макрона во время предвыборной кампании.