Во Франции не нашли доказательств взлома штаба Макрона российскими хакерами
Глава нацагентства по кибербезопасности заявил, что атака "была настолько проста, что осуществить ее мог любой".
Национальное агентство по кибербезопасности Франции не нашло следов вмешательства российских хакеров в предвыборную кампанию президента Эммануэля Макрона. Об этом председатель агентства Гийом Пупар заявил Associated Press.
Пупар заявил, что хакерская атака "была настолько проста, что осуществить ее мог любой". Простота атаки свидетельствует о том, что ее мог осуществить даже один человек. "Такие люди могут быть в любой стране", - сказал Пупар.
По словам Пупара, его ведомство не нашло следов атаки российской хакерской группы APT28, которую также обвиняют в хакерских атаках во время президентских выборов в США.
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Как сообщал УНИАН, хакеры похитили и опубликовали большую часть электронных писем штаба Эммануэля Макрона.
Штаб Макрона заявлял о нападках со стороны российской пропаганды. В феврале представители кандидита обвинили российский телеканал RT и информагентство Sputnik в грязной кампании против кандидата. Sputnik опубликовал интервью с французским депутатом, который сказал, что Макрон может быть "агентом США" и что его поддерживает "богатое гей-лобби".
Женатому на своей бывшей учительнице Макрону впоследствии пришлось отрицать, что он является гомосексуалистом. Кроме того, были заявления, что российская группа хакеров совершала кибератаки на штаб Макрона во время предвыборной кампании.