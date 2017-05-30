Трамп может отменить указы по улучшению отношений с Кубой - СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует отменить ряд указов своего предшественника Барака Обамы по улучшению двусторонних отношений с Кубой. Об этом пишет The Daily Caller со ссылкой на источники, передает РБК.

По информации издания, с подобной инициативой к Трампу обратились бывший участник президентских выборов 2016 года республиканец Марко Рубио, демократ Роберт Менендес и республиканец Марио Диас-Баларт.

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Намерения Трампа отменить некоторые соглашения по улучшению отношений с Кубой подтвердил изданию президент Американо-кубинского торгово-экономического совета Джон Кавулич. «Администрация Трампа еще с февраля 2017 года была готова объявить об изменениях, но не связанные с Кубой вопросы помешали этому», — рассказал он.

Издание подчеркивает, что Трамп может объявить об аннулировании указов во время своего визита в Майами, которое запланировано на июнь 2017 года.​ В Белом доме от комментариев журналистам ресурса отказались.

Предыдущая администрация Барака Обамы в конце своего срока проводила курс нормализации отношений с Кубой, дипломатические отношения с которой были прерваны в 1961 году.

Ранее УНИАН сообщал, что администрация президента Дональда Трампа полностью пересматривает политику США в отношении Кубы.