Белый дом объявил о пересмотре политики в отношении Кубы
22:33, 03 февраля 2017Мир
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Администрация президента Дональда Трампа полностью пересматривает политику США в отношении Кубы.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Русская служба Би-Би-Си.
Теперь основное внимание будет уделено политике Кубы в отношении прав человека. Других подробностей пока нет.
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В 2015 году США ослабили торговое эмбарго против Кубы, отменив ограничения на поездки и разрешив открытие на Кубе представительств компаний.
Перед этим США и Куба восстановили отношения после более чем полувекового перерыва. США вновь открыли свое посольство в Гаване в августе 2015 года, спустя месяц после того как Куба вновь открыла свое посольство в Вашингтоне.
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