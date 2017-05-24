В Австралии начался исторический саммит аборигенов

Сотни лидеров коренных австралийских племен собрались в центре страны на исторический саммит, посвященный формальному признанию первых жителей Австралии.

Трехдневная встреча на священной для аборигенов скале Улуру приурочена к 50-й годовщине признания прав коренных жителей страны, сообщает Би-Би-Си.

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27 мая 1967 года в Австралии был проведен референдум, по итогам которого были внесены поправки в конституцию страны, разрешившие принимать специальные законы в интересах коренного населения и изъявшие положение о том, что численность австралийских аборигенов не учитывалась при распределении мест в парламенте, распределении финансов и принятии прочих решений.

За принятие этих поправок проголосовало 90,2% избирателей, что является самым высоким результатом за всю историю страны.

Однако в конституции страны аборигены по-прежнему не упоминаются. Нынешний саммит, как полагают его участники, поможет достичь единодушия в вопросе о признании коренного населения.

Рекомендации представителей коренных жителей континента будут переданы руководству страны в июне.