Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин (фото)

В российском Владивостоке грузовик протаранил 19 машин. Об этом сообщает МВД России по Приморскому краю.

Так, водитель, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала Владивостока, при торможении перед светофором, не справился с управлением, что привело к отказу тормозной системы. В результате ДТП грузовик столкнулся с 19 автомашинами.

"10-летний пассажир автомашины Тойота Чайзер в результате столкновения получил травмы. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении, был пристегнут штатным ремнем безопасности. Потерпевший доставлен в травмпункт бригадой скорой медицинской помощи. Водитель грузовой автомашины, 36-летний житель города Уссурийска, направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения", - сказано в сообщении.

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Установлено, что водитель грузовой автомашины в 2016 году привлекался к административной ответственности. В 2017 году мужчину привлекали к ответственности за превышение допустимой скорости движения.

На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего в результате автоаварии.

Ранее под Харьковом автомобиль на встречной полосе столкнулся с маршруткой.