Во Владивостоке грузовик протаранил 19 машин (фото)
Пострадал 10-летний ребенок.
В российском Владивостоке грузовик протаранил 19 машин. Об этом сообщает МВД России по Приморскому краю.
Так, водитель, двигаясь в направлении железнодорожного вокзала Владивостока, при торможении перед светофором, не справился с управлением, что привело к отказу тормозной системы. В результате ДТП грузовик столкнулся с 19 автомашинами.
"10-летний пассажир автомашины Тойота Чайзер в результате столкновения получил травмы. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении, был пристегнут штатным ремнем безопасности. Потерпевший доставлен в травмпункт бригадой скорой медицинской помощи. Водитель грузовой автомашины, 36-летний житель города Уссурийска, направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения", - сказано в сообщении.
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Установлено, что водитель грузовой автомашины в 2016 году привлекался к административной ответственности. В 2017 году мужчину привлекали к ответственности за превышение допустимой скорости движения.
На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего в результате автоаварии.
Ранее под Харьковом автомобиль на встречной полосе столкнулся с маршруткой.