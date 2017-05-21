Главное, чтобы не добили: россиянина, после попытки линчевать в Мексике, отказывались лечить в госпитале

В Мексике в госпитале не хотели лечить россиянина Алексея Макеева, которого пытались линчевать местные жители в Канкуне за оскорбления. Об этом сообщил российский консул Дмитрий Болбот, пишут «РИА Новости».

Однако, в настоящее время Макеев находится в больнице.

«Сейчас самое главное - чтобы его не добили и лечили. Есть данные, что в General Hospital, куда его доставили, его не хотели лечить, мы выходим на руководство госпиталя, чтобы оно взяло эту тему под контроль», - добавил консул.

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Консул также рассказал, что Макеев ранее нападал на туристов из России. «Еще в ноябре к нам поступали жалобы от россиян, тогда же мы обращались в МИД и прокуратуру с просьбой защитить от него наших и местное население», - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН ранее, в Мексике в курортном городе Канкун сотни людей решили линчевать россиянина Алексея Макеева после публикации видео на Youtube, где он выкрикивал лозунги и оскорбления в адрес мексиканцев.