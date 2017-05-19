"Помешать выращивать какао": Трамп оговорился в речи о борьбе с наркотрафиком (видео)

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом пообещал последнему "помешать выращивать какао".

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Глава американского государства несколько раз оговорился, подменяя слово "кока" словом "какао".

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Видео с забавной путаницей вызвало шквал обсуждений в сети.

"Сегодня я подтвердил, что США готовы помочь Колумбии в реализации ее плана, цель которого - ликвидация оборота и финансирования наркотиков, а также предотвращение выращивания какао", - в частности заявляет президент США, обращаясь к

Ранее Трамп заявлял, что борьба с наркотрафиком является одной из его главных целей на посту президента. Это также послужило одной из причин создания плана по строительству стены на границе США с Мексикой.