"Помешать выращивать какао": Трамп оговорился в речи о борьбе с наркотрафиком (видео)
Видео с забавной путаницей вызвало шквал обсуждений в сети.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом пообещал последнему "помешать выращивать какао".
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Глава американского государства несколько раз оговорился, подменяя слово "кока" словом "какао".
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Видео с забавной путаницей вызвало шквал обсуждений в сети.
"Сегодня я подтвердил, что США готовы помочь Колумбии в реализации ее плана, цель которого - ликвидация оборота и финансирования наркотиков, а также предотвращение выращивания какао", - в частности заявляет президент США, обращаясь к
Ранее Трамп заявлял, что борьба с наркотрафиком является одной из его главных целей на посту президента. Это также послужило одной из причин создания плана по строительству стены на границе США с Мексикой.
Most important moment: Trump just denied on camera that he urged Comey to close/back off Flynn investigation— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) May 18, 2017
Trump's word vs. Comey's memos pic.twitter.com/EEsGwuUEYI