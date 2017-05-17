В Афганистане боевики ворвались в здание государственного телевидения

В городе Джалалабад, столице провинции Нанґаргар, продолжается стрельба после того, как боевики ворвались в здание афганского государственного телевидения. Представитель губернатора провинции Нанґаргар Аттаулла Ходжияни сообщил 17 мая, что бой продолжается внутри здания, расположенной неподалеку от офиса губернатора, как сообщает "Радио свобода".

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По данным пресс-секретаря, было по меньшей мере трое нападающих, двое из них уже подорвали себя. Очевидцы нападения говорят, что несколько сотрудников государственной телерадиокомпании оказались в ловушке внутри здания.

Сейчас ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Талибы активизировали нападения в контролируемых правительством районах Афганистана в рамках своего ежегодного весеннего наступления.