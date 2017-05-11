Лавров заявил, что не говорил с Трампом о санкциях против России, которые были введены из-за агрессии в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом не обсуждались санкции, которые были введены из-за российской агрессии в Украине, сообщает The New York Times.

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Как отмечает журналист издания, Лавров рассердился из-за вопрос относительно санкций и заявил, что американские санкции против России в связи с событиями в Украине не обсуждались во время встречи.

Как сообщал УНИАН ранее, пресс-служба Белого дома сообщала, что Трамп во время встречи с Лавровым подчеркнул ответственность Москвы за выполнение Минских соглашений.

"Президент поднял вопрос Украины, выразил преданность своей администрации быть и в дальнейшем привлеченным к урегулированию конфликта, а также подчеркнул ответственность России в полной мере выполнять Минские соглашения", - заявили в Белом доме.