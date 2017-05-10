Россия перебросила в Сирию артиллерию - Fox News

Москва отправила десятки новых гаубиц в Сирию для поддержки наземной операции режима Асада. Об этом сообщили источники среди официальных лиц США, передает Fox News.

Российские артиллерийские орудия (гаубицы типа М-30) прибыли в южный портовый город Тартус в течение последних нескольких дней, заявляют два представителя Пентагона.

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Кроме того, судя по спутниковым снимкам ImageSat International, также недавно был переправлен новый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50.

Также Fox News сообщает, что в сирийской Латакии по морю в ближайшее время прибудет дополнительная партия снарядов для зенитно-ракетного комплекса C-400.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Астане (Казахстан) Россия, Турция и Иран, которые являются посредниками на сирийских мирных переговорах, подписали меморандум о создании "зон безопасности" в Сирии.