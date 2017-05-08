Тереза Мэй обещает почти втрое сократить поток мигрантов в Великобританию

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала выполнить план Консервативной партии о сокращении ежегодной иммиграции до уровня 100 тысяч человек. Ожидается, что этот план будет объявлен в предвыборной программе партии на следующей неделе, как сообщает DW.

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По словам Мэй, иммиграция вызывает большое давление на людей невысокого достатка и социальные службы. "Конечно, как только мы покинем Европейский Союз, у нас будет возможность обеспечить контроль над нашими границами", - заявила Мэй.

При этом за 12 месяцев по состоянию на сентябрь прошлого года в Великобританию прибыло 273 тысячи мигрантов, что на 49 тысяч меньше, чем годом ранее. Приемлемыми масштабами иммиграции Мэй назвала "десятки тысяч" человек.