При нападении на партийный офис в Мексике погибли трое полицейских

Трое сотрудников муниципальной полиции, в том числе женщина, погибли в пятницу при нападении на офис Институционно-революционной партии (ИРП) в пригороде Мехико Несауалькойотле.

Еще один полицейский получил тяжелые ранения, сообщили представители властей, передает ТАСС.

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Налет произошел во время выплаты денег организаторам агитационных мероприятий в поддержку кандидата от ИРП на пост губернатора штата Мехико Альфредо дель Масо Маса. Люди, находившиеся в офисе, дали отпор бандитам и смогли вызвать полицию, однако прибывших на место патрульных обстреляли.

Властям удалось задержать троих преступников, один из которых был ранен, но двум их подельникам удалось скрыться с деньгами. Пока неизвестно, сколько им удалось забрать с собой. Правоохранительные органы приступили к расследованию случившегося.