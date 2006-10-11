У Анны Политковской было гражданство США

Убийство обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской не случайно вызвало острую реакцию госдепартамента США, потребовавших от российских властей найти и наказать убийц журналиста. Политковская, убитая на прошлой неделе в подъезде собственного дома в Москве, имела двойное российско-американское гражданство. Эту информацию подтвердили в среду в пресс-службе посольства США в Москве.

Анна родилась в 1958 году в Нью-Йорке, в семье работавших там советских дипломатов. В соответствии с законами США человек, появившийся на свет в этой стране, по достижении совершеннолетия имеет право получить американский паспорт. В начале 90-х, после распада СССР, Политковская оформила себе через посольство США в Москве американское гражданство. При этом она также оставалась гражданкой России, пишет в среду "Комсомольская правда".

Известная журналистка, которая неоднократно выступала в защиту прав человека, в частности в Чечне, была убита в лифте собственного дома на Лесной улице в минувшую субботу.

Следствие по делу об убийстве Анны Политковской отрабатывает три основные версии: месть милиционеров, которые после ее публикаций оказались в тюрьме или в розыске, заговор противников Владимира Путина и премьера Чечни Кадырова, а также месть бывших боевиков, перешедших на сторону федеральных сил. Кроме того, Политковскую могли убить российские националисты, так как ее имя фигурировало в "расстрельных" списках, составленных лидерами околофашистских движений.

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