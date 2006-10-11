В Москве убит еще один банкир

В ночь на среду в Москве был убит директор одного из филиалов Внешторгбанка, сообщает РИА Новости.

Преступление произошло около 23:30 в доме номер 10 по Коломенской набережной. Тело банкира было обнаружено у лифта на 15-м этаже. Он скончался от пулевого ранения в голову. На месте преступления найдена стреляная гильза, оружие не обнаружено.

По данным правоохранительных органов столицы, убитым является 58-летний москвич Александр Плохин, занимавший пост директора Чертановского филиала Внешторгбанка. Ранее Плохин был депутатом Моссовета.

По факту убийства московской прокуратурой возбуждено уголовное дело. Предположительно, преступление носит заказной характер.

На месте преступления работает оперативно-следственная группа прокуратуры во главе с зампрокурора столицы. Там же находятся представители ГУВД Москвы.

За последний месяц это уже второе покушение на банкиров в российской столице. 13 сентября около манежа "Спартак" двое неизвестных застрелили заместителя председателя Центробанка РФ Андрея Козлова.

Лента.ру