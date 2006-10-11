Литва высылает российского шпиона

По данным источников агентства BNS, российским дипломатом, которого попросили покинуть пределы Литвы, является первый секретарь посольства России в Вильнюсе Олег РЯБЧИКОВ, сообщает Газета.Ру.

Литва потребовала, чтобы один из высокопоставленных российских дипломатов, работающих в Вильнюсе, покинул страну в связи с подозрениями в шпионской деятельности и стремлении оказать влияние на Литву в вопросе поддержки Грузии. По неофициальным данным, О.РЯБЧИКОВ якобы пытался поддерживать тесные связи с некоторыми депутатами сейма Литвы.

В свою очередь президент Литвы Валдас АДАМКУС рассчитывает на то, что высылка из Вильнюса российского дипломата не скажется на литовско-российских отношениях. "Шпион пойман - есть правила, согласно которым он выдворяется из страны", - заявил вчера В.АДАМКУС журналистам. В то же время глава государства призвал "не удивляться, если Россия, не имея никаких оснований, тем же отплатит Литве - вышлет ее дипломата из Москвы".