В Эстонии начались крупнейшие учения НАТО по кибербезопасности

На этой неделе НАТО проводит в Эстонии учения киберцентра НАТО под названием Locked Shields 2017 года, которые являются крупнейшими и самыми современными учениями с киберобороны в мире. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

Отмечается, что в учениях принимают участие около 800 человек из 25 стран.

Среди участников есть эксперты по вопросам безопасности, которые защищают национальные ИТ-системы, сотрудники политических и юридических советников союзников и партнеров НАТО.

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Во время учений специалисты должны будут защищать свои услуги и сети военно-воздушной базы от вымышленной страны, от кибератак на беспилотные летательные аппараты, командные и контрольные системы военных и других объектов инфраструктуры.

Так, будет смоделировано более 2,5 тыс. кибератак. В то время как ИТ-специалисты будут защищать компьютерные сети и решать юридические и судебные проблемы, сотрудники по вопросам политики будут осуществлять свои процедуры принятия решений.