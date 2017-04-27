Россия и Иран используют Интерпол для ареста политических оппонентов – Совет Европы

Европейские парламентарии назвали Россию и Иран среди группы стран, которые злоупотребляют "красными уведомлениями" Интерпола с целью ареста политических оппонентов. ("Красное уведомление" выдается с целью розыска и временного ареста необходимых лиц для экстрадиции).

Как сообщает Радио Свобода, в резолюции Совета Европы от 26 апреля отмечается, что эти страны неправильно используют систему Интерпола.

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"Красные уведомления" позволяют полиции 190 стран-членов Интерпола сотрудничать в отношении арестов и экстрадиции.

"На протяжении последних лет Интерпол и его система "красных уведомлений" неправильно использовались некоторыми странами-членами с политической целью для подавления свободы слова и преследования политических оппонентов", – говорится в документе Совета Европы.

Среди случаев парламентарии вспоминают дело Мухтара Аблязова, бывшего министра энергетики Казахстана, обвиняемого в присвоении миллиардов долларов из государственного "БТА Банка".

Аблязов провел более 3 лет в заключении, после задержания французскими властями в 2013 году по "красному уведомлению" России. Франция отказалась экстрадировать его, но Аблязов пробыл в тюрьме до декабря прошлого года, пока его адвокат не доказал, что дело является политическим.

Совет Европы приводит и много других случаев - включая дело Мехди Хосрани, задержанного по "красному уведомлению" Ирана несмотря на то, что он получил политическое убежище в Великобритании.