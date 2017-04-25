Штаб Макрона атаковали хакеры, связанные с ГРУ - Reuters

Кампанию фаворита президентской гонки во Франции Эммануэля Макрона атаковали кибер-шпионы, связанные с российской военной разведкой ГРУ. Об этом сообщает Reuters.

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Эксперт охранной компании Trend Micro Файк Хаукборд заявил, что обнаружил доказательства того, что хакерская группа Pawn Storm атаковала штаб Макрона, пытаясь установить вредоносное ПО на сайт кампании, используя электронную почту.

Он сказал, что "цифровые отпечатки пальцев" хакеров объединяют атаку на Макрона с кибернападениями на Национальный комитет Демократической партии (НКДП) во время избирательной кампании кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Кроме того, подобные методы были использованы при атаке на партию канцлера Германии Ангелу Меркель в апреле-мае 2016 года.

"Мы видели, что были установлены фишинговые сайты, а "отпечатки пальцев" те же, что и при атаке на Демократическую партию США", - рассказал эксперт.

Россия уже опровергла свою причастность к нападениям на кампанию Макрона.

Эксперты по безопасности отмечают: хакеры из Pawn Storm известны тем, что публикуют украденные документы не сразу, и они, скорее всего, не повлияют на результаты второго тура выборов во Франции.

Как сообщалось, во Франции обнародовали окончательные результаты первого тура президентских выборов, согласно которым лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон получил 24,01% голосов избирателей.