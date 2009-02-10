США перенесли создание новой боеголовки в Великобританию

Для создания атомной боеголовки нового поколения США используют мощности расположенного в Великобритании предприятия. Британская парламентская оппозиция заявила, что проект нарушает международное законодательство, в частности Договор о нераспространении ядерного оружия, и потребовала проведения парламентского расследования, сообщает The Guardian.

Кроме того, парламентарии заявили, что разработка нового типа ядерных боеголовок для США ведется на средства британских налогоплательщиков и подрывает независимость собственной ядерной программы Великобритании.

Речь и идет о расположенном в графстве Беркшир предприятии Atomic Weapons Establishment (AWE). Пока неясно, над каким конкретно типом боеприпасов ведутся работы, однако издание предполагает, что специалисты проводят компьютерное моделирование боеголовок повышенной надежности Reliable Replacement Warhead (RRW). Разработчики RRW заявляли, что целью программы является создание из уже проверенных компонентов новой боеголовки, для которой не понадобятся натурные испытания, и которая будет обладать на порядок более высоким уровнем надежности.

Ранее министр обороны Роберт Гейтс неоднократно заявлял о необходимости модернизации ядерного арсенала США. Он настаивал на том, что программа создания RRW не включает в себя создание новых ядерных вооружений, и, следовательно, не нарушает международных соглашений. Несмотря на настойчивые требования администрации Джорджа Буша осенью 2008 года американский конгресс ограничил ассигнования на программу разработки RRW.

В декабре 2008 года газета Financial Times сообщила, что после продажи принадлежавшего правительству Великобритании пакета акций компании AWE, предприятие перешло под контроль американского бизнеса. Сделка, сумма которой не была раскрыта, вызвала тогда бурные дебаты в политических кругах Великобритании. Оппозиционеры обвинили тогда правительство в подрыве независимости британских ядерных сил сдерживания.

Лента.ру