Два огненных фронта стерли целые города в Австралии

В Австралии в результате лесных пoжаров погиб уже 171 человек.

Такие данные поступили из полиции штата Виктория, передает ИТАР-ТАСС. По его данным, смертельные случаи зафиксированы теперь в районах Флавердейл, Клонбинан и Килмор.

Ранее сообщалось о 135 жертвах лесных пожаров на юге Австралии, однако в полиции не исключили, что число погибших продолжит расти, поскольку пожары разгораются все сильнее. Большинство из погибших проживали в небольших городках к северу от Мельбурна. Десятки людей считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются, отмечает NEWSru.

Самыми разрушительными признаны два огненных фронта, которые буквально стерли с лица земли целые города на своем пути. Это направление к северо-востоку от Мельбурна, включая Кинглейк и Мэрисвилл, где огонь прошелся 100-километровым "маршем", и город Гиппсланд, сгоревший дотла.

По данным СМИ, в результате пожаров уничтожено по меньшей мере 750 домов, сотни людей остались без крова. Открыты палаточные лагеря, куда постоянно поступают новые погорельцы.

В полиции считают, что причиной лесных пожаров является поджог. Двум поджигателям, которых власти называют террористами и врагами Австралии, предъявят обвинения в убийствах.