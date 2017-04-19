Трамп поручил оценить целесообразность снятия санкций с Ирана
08:19, 19 апреля 2017Мир
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Трамп поручил провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана.
Иллюстрация REUTERS
Президент США Дональд Трамп поручил совету национальной безопасности при Белом доме провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана.
Об этом сообщает Reuters.
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«Президент Дональд Трамп поручил совету национальной безопасности провести межведомственный обзор Совместного всеобъемлющего плана действий, который должен оценить, является ли приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД жизненно важной для интересов национальной безопасности США», - говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Напомним, ранее в СМИ просочились детали плана Трампа по Сирии, который Тиллерсон предложил Путину.
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