Трамп поручил оценить целесообразность снятия санкций с Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил совету национальной безопасности при Белом доме провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

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«Президент Дональд Трамп поручил совету национальной безопасности провести межведомственный обзор Совместного всеобъемлющего плана действий, который должен оценить, является ли приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД жизненно важной для интересов национальной безопасности США», - говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Напомним, ранее в СМИ просочились детали плана Трампа по Сирии, который Тиллерсон предложил Путину.