"Disney" создаст киноверсии своих самых популярных мультфильмов (видео)

Компания «Disney» выпустит 19 фильмов-ремейков своих знаменитых мильтфильмов. В частности, планируется, что киноверсии выйдут в прокат в ближайшие годы, пишет «Іnsider».

Поклонникам стоит ждать экранизации историй, начиная от таких бестселлеров студии, такие как «Король Лев» и «Алладин» до менее популярных историй с персонажами Красная роза и Круэлла де Виль.

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В «Disney» также планируют, что самые популярные экранизации мультфильмов будут включать в себя и спин-оффи, в частности Тинкербел и Джин из «Алладина».

В «Disney» уже планируют продолжения таких последних хитов, как «Малефисента» и «Книга джунглей».

Как сообщал УНИАН ранее, в сети появился трейлер новых "Утиных историй". Новую версию легендарного мультсериала покажут на телеканале Disney XD уже летом.