Канада расширила санкции против Сирии

Канада ввела санкции против 27 сирийских чиновников после осуществления режимом президента Сирии Башара аль-Асада химических атак против мирных граждан. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.

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"Сегодняшние новые санкции против ключевых должностных лиц являются частью наших постоянных усилий для усиления давления на режим Асада, чтобы остановить насилие против невинных гражданских детей, женщин и мужчин. Атаки с применением химического оружия на прошлой недели в южной части провинции Идлиб - это военное преступление, и они являются неприемлемыми", - подчеркнула министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

В сообщении сказано, что Канада поддерживает сирийский народ и сотрудничает с международным сообществом, чтобы найти решение для прекращения войны в Сирии. В санкционный список внесли дополнительно 27 человек, активы которых подлежат замораживанию, а ведение дел с ними запрещается.

Также отмечается, что под санкции попали лица, которые являются высокопоставленными чиновниками режима Асада.

В МИД Канады отметили, что внесение имен этих должностных лиц в санкционный список является частью дополнительного международного давления на режим Асада с целью "немедленного прекращения неразборчивого насилия против своего народа", как это было в этом месяце в случае с химическими атаками, а также с целью привлечения режима Асада к конструктивным переговорам.

Как сообщалось, Канада в 2012 году ввела первые санкции против Сирии с целью усилить давление на Асада. Тогда в санкционный список включили более 100 физических лиц и десятки организаций и фирм. Позже Канада еще несколько раз расширяла санкции против Сирии.