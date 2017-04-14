В Сирии началась эвакуация из четырех городов

14 апреля началась эвакуация из четырех сирийских городов. Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека, передает Reuters.

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По соглашению между сирийскими властями и повстанцами должны "обменять" население четырех городов, которые находятся в осаде. В обмен на эвакуацию населения городов Фуа и Кафрая, подконтрольных правительству, власти Сирии разрешили эвакуацию из Забадани и Мадайи, находящихся под контролем повстанцев.

Планируется эвакуировать 10 тысяч человек из четырех городов, которые находились в осаде в течение многих лет.