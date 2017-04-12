РФ и США назначат спецпредставителей, чтобы выявить "раздражители в отношениях" - Лавров

Россия и США назначат спецпредставителей, чтобы выявить "раздражители в отношениях". Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном сегодня в Москве.

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"Мы условились выделить специальных представителей наших министерств - от Министерства иностранных дел и от Госдепартамента - с тем, чтобы подробно, без каких-либо эмоций искусственных, обострений посмотреть на те раздражители, которые накопились в наших отношениях за последние годы, прежде всего за годы правления администрации Обамы", - сказал Лавров.

"Я считаю, что если будет проявлен с обеих сторон прагматичный подход к этой работе, то она, безусловно, принесет результаты и позволит оздоровить наши отношения", - добавил он.