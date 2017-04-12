Reuters рассказал, о чем говорили Тиллерсон и Лавров

Министр иностранных дел России Лавров начал переговоры с госсекретарем США с необычно "ледяного" замечания, назвав американский ракетный удар по Сирии незаконным и обвинив Вашингтон в непредсказуемом поведении. Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеNYT: Изменение отношения Трампа к России стало резким ударом для геополитики

"Я не буду скрывать, что у нас есть много вопросов, учитывая крайне неоднозначные и порой противоречивые идеи, которые высказанные в Вашингтон по всему спектру двусторонних и многосторонних отношений. И это, не говоря о недавних тревожных действиях - противоправной атаке против Сирии", - сказал Лавров.

Высказывания Тиллерсона были более выверенными. Госсекретарь заявил, что его цель – "понять различия и почему эти различия существуют, а также каковы перспективы их преодоления".

"Я с нетерпением жду очень открытого, откровенного и честного обмена мнениями, чтобы мы могли лучше определить американо-российские отношения с этого момента", - сказал он Лаврову.

Как сообщалось, в среду днем в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова. Встреча прошла в широком формате с участием представителей делегаций двух стран в Доме приемов МИД России.

Позже Тиллерсон встретился с Владимиром Путиным, хотя предварительно сообщалось, что такие переговорры не запланированы.