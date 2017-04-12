Путин заявил, что не допустит революции в России

Российские власти не допустят "цветной" революции в стране и других странах ОДКБ. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, передает телеканал "МИР".

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», - сказал Путин.

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Как известно, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности". В нее входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Ранее Путин призвал учиться на опыте СССР и отказаться от "экспорта" демократических революций.