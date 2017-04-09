Украинцев среди пострадавших в результате взрывов в Египте нет - посол

19:41, 09 апреля 2017
Мир
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Число жертв двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте в Вербное воскресенье возросло до 40 человек.

REUTERS

Граждан Украины среди пострадавших в результате сегодняшних взрывов в Египте нет.

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Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире телеканала «112 Украина».

«По состоянию на сейчас информации о пострадавших иностранцев нет... Мы даем информацию, что украинцев среди пострадавших нет», - отметил Латий.

Как сообщал УНИАН, сегодня в египетском городе Танта раздались два взрыва. Первый из них произошел на площади перед коптским храмом Мар-Гиргис. 

Второй взрыв произошел возле тренировочного центра МВД. Информация о погибших там еще не поступала.

Число жертв двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте в Вербное воскресенье возросло до 43 человек, сообщает Reuters.

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Теги: #взрыв#Египет