Против "подруги Путина" Ле Пен во Франции открыли дело: в офисе ее партии нашли документы о терактах в Париже

Во Франции прокуратура города Нантера начала расследование в отношении разглашение профессиональной тайны, в центре которого оказалась кандидатка в президенты Марин Ле Пен. Об этом сообщает Le Figaro.

Дело открыли в связи с тем, что 20 февраля в штаб-квартире «Национального фронта» изъяты документы.

Полиция получила доступ к изъятым документам и обнаружила, что среди них были внутренние документы полиции, в которых говорилось о терактах в Париже 2015 года.

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Отмечается, что обыски по делу с фиктивным трудоустройством помощников Ле Пен в Европарламенте совершал офис судебной полиции по борьбе с коррупцией.

Отмечается также, что «Национальный фронт» мог получить эти документы только незаконным путем, в то время руководство партии отмечает, что ничего не знает о них.

Как сообщал УНИАН ранее, Европарламент обвиняет Ле Пен в том, что она незаконно оплачивала работу своей помощницы по "Национальному фронту" Катрин Гризе из европейских фондов.