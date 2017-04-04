Нападение в Петербурге: предполагаемый смертник мог оказаться жертвой теракта

Гражданин Казахстана, погибший при взрыве в вагоне петербургского метро 3 апреля, является, скорее всего, не террористом-смертником, а жертвой теракта. Об этом сказали РБК в расследовательской группе CIT.

Ранее "Фонтанка" сообщила, что эксперты опознали тела троих погибших при взрыве в вагоне петербургском метро.

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Как рассказали источники издания, в эпицентре взрыва в вагоне метро на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" оказался 22-летний гражданин Казахстана Максим Арышев. Кроме того, с высокой долей вероятности опознаны еще двое погибших - это 71-летний Юрий Налимов и 18-летняя Ксения Милюкова.

Издание написало, что один из этих троих - предполагаемый смертник, хотя конкретную фамилию не назвало.

В CIT изданию РБК рассказали, что после сообщения о взрыве родственники искали в социальной сети "ВКонтакте" Максима Арышева. Он последний раз заходил в сеть за несколько минут до взрыва. "Мы полагаем, что Максим Арышев был одной из жертв теракта, а не смертником", - сказал представитель CIT.

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Кроме того, CIT обнаружила страницу Арышева на сайте "Ваш репетитор", где сказано, что он давал уроки программирования и учился на третьем курсе СПбГЭУ.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что эпицентре взрыва действительно обнаружено тело выходца из Средней Азии, но называть его "террористом" преждевременно.

"В возможном эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из одной среднеазиатской страны. Однако называть его террористом-смертником слишком преждевременно", - уточнил собеседник агентства. По его словам, следствие прорабатывает все версии.

Как сообщал УНИАН, ранее источники "Интерфакса" в правоохранительных органах РФ сообщили, что взрыв в петербургском метро в понедельник, по предварительным данным, осуществил террорист-смертник - 23-летний уроженец Средней Азии.

При этом, мужчина в темной одежде, который был запечатлен на видеокамерах и ранее считался причастным к взрывам, явился в полицию и заявил о своей невиновности.

Ранее СМИ опубликовали фото второго предполагаемого терориста, который вероятно заложил взрывное устройство на станции метро "Площадь Восстания", а затем взорвал себя в вагоне метро.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".

По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.