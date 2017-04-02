Экс-советник Трампа признался в получении денег от российских компаний - СМИ

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в своей первоначальной декларации скрыл платежи, полученные в 2015 году от российских компаний, в частности от телеканала RT, "Лаборатории Касперского" и авиакомпании "Волга-Днепр", сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

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"В частности, Белый дом опубликовал две декларации. Одна из них подписана Флинном 11 февраля еще до отставки, вторая – 31 марта. Во второй бывший советник президента указал, что получал гонорары за выступления на мероприятиях, организованных российским телеканаалом RT, американской дочерней компанией "Лаборатории Касперского" и американской компанией, связанной с грузовым авиаперевозчиком "Волга-Днепр", - говорится в сообщении.

Сколько именно получил Флинн за сотрудничество с этими компаниями, в декларации не указывалось, но перечисленные доходы были указаны в разделе "источники дохода, превышающие 5 тысяч долларов в год".

В более раннем отчете Флинн указал, что получил деньги за выступления, однако не называл конкретных компаний.

В середине марта Bloomberg со ссылкой на документы, опубликованные конгрессменами-демократами, писал, что Флинн получил в 2015 году в общей сложности более 56 тысяч долларов от компаний, связанных с Россией. Позднее "Лаборатория Касперского" подтвердила, что заплатила Флинну. В компании уточнили, что дочерняя структура "Лаборатории Касперского" заплатила "гонорар Флинну за выступление на форуме по кибербезопасности в Вашингтоне в 2015 году".

Ф​линн ушел в отставку всего через 24 дня после своего назначения на этот пост на фоне политического скандала. Он разгорелся после того, как стало известно, что он скрыл свои переговоры с послом России в США Сергеем Кисляком.