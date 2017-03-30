Иванка Трамп получила должность в Белом доме, правда, без зарплаты

Дочь американского президента получила в администрации должность консультанта своего отца Дональда Трампа. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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По информации издания, зарплату эта должность не предусматривает. Сама Иванка заявила, что, несмотря на неформальный характер работы, она будет соблюдать все те же правила, которым подчиняются и обычные госслужащие.

О том, что Иванка станет советником своего отца, стало известно еще 20 марта. Но тогда в Вашингтоне объявили, что у старшей дочери президента будет свой рабочий кабинет в Белом доме. Сообщалось, что официально Иванка Трамп не будет занимать никакой должности в его администрации.

Ранее стало известно, что зять и главный советник Дональда Трампа Джаред Кушнер возглавил упраление инноваций при Белом доме.

Комитет по разведке Сената США сообщил, что Кушнер будет свидетельствовать в расследовании по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.