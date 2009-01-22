Россия существенно снизила прогноз своего ВВП

Министерство экономического развития России существенно понизило прогноз по ВВП в 2009 году и объему промышленного производства в РФ в связи со снижением прогнозной цены на нефть и глобальным экономическим кризисом.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Андрей КЛЕПАЧ, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия».

"Снижение ВВП в 2009 году составит 0,2%, промпроизводство снизится на 5,7%", - сказал А.КЛЕПАЧ.

Сообщается, что в предыдущем прогнозе планировался рост ВВП в 2009 году на 2,4% и снижение промпроизводства на 3,2%.

Новый прогноз предусматривает также снижение инвестиций в основной капитал на 1,7% вместо 1,4% роста в прежнем варианте. Минэкономразвития ожидает также значительного падения экспорта (на 43%) и сокращения импорта (на 16%), которые все последние годы росли в среднем на треть ежегодно.

Предыдущий базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ строился на цене 50 дол. за баррель российской нефти.

После новогодних каникул Минэкономразвития РФ было дано поручение подготовить еще один возможный сценарий - при цене 41 дол. за баррель, который был одобрен на заседании президиума правительства 19 января.