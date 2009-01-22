Китайская цензура подправила Обаму в прямом эфире

Во время прямой трансляции инаугурационной речи Барака Обамы по китайскому телевидению из нее исчезли слова о коммунизме и диссидентском движении, сообщает AFP. Цензуре также подвергся и опубликованный печатный перевод выступления американского президента.

Опасения китайских властей вызвал призыв Обамы вспомнить, что предыдущие поколения "свергали коммунизм и фашизм не только силой оружия, но также твердыми убеждениями и объединением в прочные союзы". Подверглось цензуре и обращение к правителям некоторых государств, которые "держатся за власть посредством коррупции и обмана, заставив замолчать несогласных". "Знайте, - сказал Обама, - что вы находитесь на неверной стороне истории, но мы готовы протянуть вам руку, если вы разожмете кулак".

Агентство уточняет, что в "неудобных" для властей местах речи трансляция прерывалась и в кадре вместо американского президента появлялся китайский ведущий. В то же время англоязычная China Daily, ориентированная в основном на иностранную аудиторию, опубликовал речь Барака Обамы без купюр.

Ранее уже неоднократно отмечались случаи искажения китайскими государственными СМИ выступлений иностранных политических деятелей. Так в 2004 году из произнесенной в Шанхае речи вице-президента США Дика Чейни исчезли слова о политических свободах, а в 2003 году при редакторской правке из книги Хиллари Клинтон были вычеркнуты упоминания событий на площади Тяньаньмэнь и другие эпизоды, после чего от издания мемуаров пришлось отказаться.

Лента.ру