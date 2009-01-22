В столице Венесуэлы разогнали студенческий митинг

В столице Венесуэлы Каракасе разогнан студенческий митинг против конституционной реформы, предложенной президентом страны Уго Чавесом. При разгоне более 2 тыс. студентов, вышедших на демонстрацию, полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки. Тем не менее даже после этого некоторые студенты продолжили бросать в стражей порядка камни.

"Мы не провоцировали полицию. Мы стали жертвами насилия, санкционированного Чавесом", - передает слова одного из студенческих лидеров Хуана Мехия Associated Press.

Студенты выступают против конституционной реформы, активно продвигаемой президентом страны. Согласно новым поправкам, глава государства, а также все выборные лица получают право баллотироваться на занимаемый пост неограниченное число раз.

В настоящее время У.Чавес почти ежедневно по несколько часов выступает на национальном телевидении, оправдывая нововведения. Референдум по реформе конституции назначен на 16 февраля с.г.

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