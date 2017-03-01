Die Welt: на Ближнем Востоке формируется неожиданный альянс

Об этом пишет Рихард Херцингер в статье "На Ближнем Востоке формируется неожиданный альянс", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В израильско-палестинском конфликте, как и в политической архитектуре Ближнего Востока в целом, назревают радикальные изменения. Недавно мировая общественность с раздражением отметила, что США под управлением нового президента Дональда Трампа, похоже, больше не настаивают на решении для двух государств, которое могло бы стать простым выходом для израильтян и палестинцев. Во время своего визита в Вашингтон две недели назад, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также не хотел связывать себя этим обязательством.

Долгое время это считалось неприкосновенным базовым консенсусом международного сообщества: окончанием успешного мирного процесса может быть только сосуществование еврейского и суверенного палестинского государства.

Сейчас Вашингтон отошел от этого, хотя новая администрация даже не может предоставить альтернативный проект мирного урегулирования. Многие наблюдатели приписывают это путанице в представлениях Трампа о внешней политике. Израильский писатель Амос Оз и вовсе считает действия Трампа "странной шуткой".

Идея альянса, похожего на НАТО

Многие гадают, что имеют в виду Трамп и Нетаньяху, когда говорят о стремлении искать "региональное решение" израильско-палестинского конфликта. Некоторые обозреватели считают немыслимым, чтобы такие страны, как Саудовская Аравия или Катар, могли позволить обсуждать мирное урегулирование, которое исключает сосуществование двух государств. На самом деле, министр иностранных дел Саудовской Аравии несколько дней назад повторил, что его страна твердо придерживается этой позиции.

Тем не менее, относительно благосклонными кажутся ожидания саудовцев и стран Персидского залива в отношении нового президента США. Они несомненно приветствуют то, что Трамп хочет порвать со слишком дружелюбной, с их точки зрения, политикой Обамы в отношении Ирана. И после недавних заявлений израильских политиков можно сделать вывод, что за обсуждениями Трампа и Нетаньяху скрываются довольно серьезные соображения.

Так, министр обороны Авигдор Либерман в интервью газете "Die Welt" говорил о том, что "умеренные суннитские государства" поняли, "что наибольшую для них опасность представляет не Израиль, сионизм или евреи, а Иран". Израиль также считает иранский режим наиболее опасным своим врагом в регионе. В этом соглашении между еврейским государством и, в первую очередь, Саудовской Аравией, Либерман видит новые перспективы для урегулирования конфликта с палестинцами.

США ищут сотрудничества с "умеренными" суннитами

В выходные министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил газете "The Washington Post", что администрация нового президента США уже активно работает над укреплением отношений между Израилем и "умеренными" суннитскими государствами в регионе – в попытке улучшить перспективы установления мира между Израилем и палестинцами.

Уже давно не секрет, что между саудовцами и другими суннитскими арабскими государствами и Израилем заключено негласное сотрудничество для борьбы с иранской экспансией на Ближнем Востоке и распространением терроризма джихадистов.

В частности, оборонный альянс Израиля с Египтом против исламистских экстремистов оправдал себя. Тем не менее, Либерман считает, что сейчас настало время, "открыто заключить формальный союз, коалицию всех умеренных сил на Ближнем Востоке против террора, независимо от того, идет речь о мусульманах, иудеях или христианах".

Израильские националисты выдают желаемое за действительное?

В Вашингтоне ранее уже ходили слухи, что США работает над "похожим на НАТО" союзом с "умеренными" арабскими государствами. Учитывая свойственную арабским государствам ненависть к евреям, Израиль вряд ли станет официальным членом, но, вероятно, будет одним из основных сторонников в военных и разведывательных вопросах.

Но вызывает сомнения то, насколько реальна эта идея единого фронта против спонсируемого Ираном шиитского экстремизма, с одной стороны, и суннитским джихадизмом, с другой [стороны]. Некоторые идеи, вероятно, возникают потому, что правые националисты в Израиле выдают желаемое за действительное.

Идея суверенного палестинского государства рядом с Израилем и на территории библейской Иудеи и Самарии не вызвала бы особого интереса. Теперь появились предположения, что защита от заклятого врага Ирана может быть настолько важной для суннитских арабских государств, что они готовы пожертвовать даже палестинской национальной идеей.

Либерман предпочитает этническое деление

В то время как израильские религиозные правые стремятся аннексировать значительную часть Западного берега реки Иордан, светский националист Либерман предпочитает этническое деление, которое предусматривает исключение израильских арабов из еврейского государства. Тем не менее, оба сценария палестинско-арабскому населению можно навязать только силой – и панического страха иранской гегемонии будет недостаточно, чтобы арабские государства одобрили это.

Однако премьер-министр Нетаньяху находится под растущим давлением со стороны его правого националистического партнера по коалиции. Он создает впечатление того, что существуют реальные возможности помимо решения о двух государствах, и таким образом ему удается избегать принятия решений о радикальных концепциях крайних правых.

Администрация США поддерживает идею большого арабо-израильского альянса "умеренных". Но довольно сомнительно, что за этой поддержкой действительно стоит что-то вроде продуманной стратегии. Так что остается загадкой, где в этом анти-иранском альянсе место России, которая непременно хочет, чтобы Трамп был ее партнером в борьбе с исламистским терроризмом.

Политика Обамы была предсказуемо обречена на провал

Потому что путинская Россия достигла военного триумфа в Сирии в тесном союзе с Тегераном. Неясно, что Трамп должен предложить Путину, чтобы объявить о создании этого нового союза. Для этого недостаточно даже отдать кремлевскому лидеру на съедение Украину.

Но если закрыть глаза на заидеологизированные иллюзии, которые появились после идеи о связи Вашингтона и Иерусалима, в американо-израильском изменении курса все равно остается рациональное зерно, когда речь идет о мире на Ближнем Востоке. Ведь многолетние усилия по достижению компромисса между израильтянами и палестинцами путем прямых переговоров были безуспешными.

Политика Обамы заключалась в оказании давления на Израиль, чтобы в одностороннем порядке получить от него уступки, например, остановить программу строительства поселений. Но такая политика предсказуемо была обречена на провал. Она только подогревала нереалистичные ожидания палестинского руководства и предоставляла ему возможность отказываться от прямых переговоров без предварительных договоренностей с еврейским государством. На самом деле, главным препятствием на пути реальных мирных переговоров были не поселки Израиля, а хроническая неэффективность палестинского руководства.

Аббас придерживается роли жертвы

Решение о существовании двух государств предусматривает, что руководство в Рамалле будет готово, навсегда отказаться от тех территорий, которые оно объявило палестинскими, и которые после этого будут безусловно принадлежать Израилю. Даже если бы палестинские лидеры этого хотели бы, они вряд ли могли бы осуществить это в собственных рядах – на них наседает радикальная исламская группировка Хамас, которая уже объявила их предателями.

Кроме того, Палестинская автономия под контролем президента Махмуда Аббаса полностью зависит от международного сообщества: она финансируется за счет США и ЕС.

Если нынешнего статуса-кво не будет, палестинскому руководству придется взять на себя ответственность за экономическое и социальное развитие своей страны. Но оно абсолютно не заинтересовано в том, чтобы потерять свой постоянный статус жертвы под названием "Палестина".

Сначала арабские страны должны провести модернизацию

Таким образом, решение о существовании двух государств все больше отдалялось от реальности, пока не превратилось в приятный самообман. На самом деле, палестинское государство будет жизнеспособным только в симбиотической связи с израильской экономикой и обществом. Зависимость от экономически слабых и нестабильных соседей, Иордании и Египта, не предоставит палестинцам никаких перспектив.

Поэтому, теперь действительно настало время для радикального пересмотра условий израильско-палестинского мирного решения. Есть много признаков того, что это будет возможно только тогда, когда в регионе изменится ситуация. Только когда арабские государства действительно встанут на путь модернизации и гуманизации своих обществ и перестанут считать Израиль врагом (так они всегда оправдывали свои неудачи), возможным станет и изменение менталитета палестинцев.

Двойная проблема иранской экспансии и разрушительного джихадизма может послужить решающим стимулом для арабского мира. Но это долгосрочная перспектива. Быстрого решения израильско-палестинского конфликта не будет. Реальным вариантом на данный момент остается лишь попытка постепенного улучшения двусторонних отношений прагматичным способом.