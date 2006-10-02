Социал-демократы наступают на пятки президенту Бразилии

На президентских выборах в Бразилии лидирует нынешний глава государства Луис Инасиу ЛУЛА да СИЛВА

Как передает РИА «Новости», первые предварительные официальные итоги подсчета голосов на выборах президента Бразилии, которые завершись в 19.00 по местному времени, указывают на вероятность второго тура выборов главы государства 29 октября.

Как сообщил Верховная избирательная комиссия, после подсчета 51,73% действительных голосов в борьбе за президентское кресло лидирует нынешний президент Луис Инасиу ЛУЛА да СИЛВА, набравший 47,59% голосов. Его основной оппонент Жералду АЛКМИН из Социал-демократической партии отстает от него менее, чем на четыре процентных пункта - у него 42,5%. Элоиза ЭЛЕНА, представляющая Партию за социализм и прогресс получила 6,67% голосов. Кандидат от Бразильской трабальистской партии Кристован БУАРКЕ набрал 2,97% голосов избирателей. Остальные кандидаты к 19.00 местного времени получили менее 0,26% голосов избирателей.

В ходе выборов жители 180-миллионной латиноамериканской страны избирали президента, 27 губернаторов штатов и Федерального округа, 513 депутатов и 27 сенаторов Национального конгресса, а также депутатов Законодательных ассамблей (парламентов).

В этом году впервые в Бразилии выборы проводятся с применением электронных урн для голосования. Это новшество было опробовано в ходе выборов 1996 года, но потребовалось десять лет, чтобы ввести электронное голосование повсеместно на 432 тысячах избирательных участков в 5658 муниципалитетах страны.