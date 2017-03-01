Трамп оценил свою эффективность на посту президента на пятерку

Как сообщил он в интервью Fox News, за свою работу он готов поставить себе "A" (американский аналог оценки "5"), подчеркнув, что результат всегда важнее, передает 112 Украина.

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Тем не менее президент США признался, что ему не всегда эффективно удается рассказать людям о важности тех или иных решений — и за это Трамп поставил себе "C+" (аналог "3+").

"Полагаю, я сделал много отличных вещей, но я не думаю, что я и мои люди достаточно хорошо объясняли их американской публике", - сказал американский президент.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ошибка в определении лучшего фильма на вручении премии "Оскар" связана с чрезмерной зацикленностью американских киноакадемиков на политике.