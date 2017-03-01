Трамп оценил свою эффективность на посту президента на пятерку
Президент США Дональд Трамп оценил свою эффективность на пятерку, однако поставил себе тройку за то, как он доносит до людей важность своих действий.
Как сообщил он в интервью Fox News, за свою работу он готов поставить себе "A" (американский аналог оценки "5"), подчеркнув, что результат всегда важнее, передает 112 Украина.
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Тем не менее президент США признался, что ему не всегда эффективно удается рассказать людям о важности тех или иных решений — и за это Трамп поставил себе "C+" (аналог "3+").
"Полагаю, я сделал много отличных вещей, но я не думаю, что я и мои люди достаточно хорошо объясняли их американской публике", - сказал американский президент.
Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ошибка в определении лучшего фильма на вручении премии "Оскар" связана с чрезмерной зацикленностью американских киноакадемиков на политике.