Трамп прокомментировал ошибку с определением лучшего фильма на вручении "Оскара"

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Breitbart.

"Я думаю, они были так сильно сосредоточены на политике, что не смогли собраться в конце. Это было немного грустно. "Оскара" лишили гламура. Вечер не был похож на гламурный. Я бывал на "Оскарах". В этот раз не хватало чего-то особенного, и это окончание было печальным", - сказал глава Белого дома.

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Отметим, что Дональд Трамп регулярно становится объектом критики со стороны ведущих голливудских актеров.

Как сообщал УНИАН, Американская киноакадемия вручила премию "Оскар" в номинации лучший фильм 2016 года работе "Лунный свет".

Во время церемонии вручения кинопремии победителем в этой номинации сначала был объявлен "Ла-Ла Лэнд", но позже выяснилось, что это произошло по ошибке.

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC), которая более 80 лет обрабатывает голоса членов Американской киноакадемии, извинилась за ошибку на вручении премии "Оскар".